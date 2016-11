Sat.1 11:55 bis 12:55 Dokusoap Auf Streife D 2013 16:9 HDTV Merken Ein Lehrer ertappt zwei Schüler beim Kiffen auf dem Schulhof und ruft die Polizei. Die Beamten fahren die beiden nach Hause. Bei einem der Jugendlichen treffen sie auf unerwartete Umstände. In einem weiteren Fall geht ein Notruf einer Frau ein, die bei ihren Nachbarn eine laute Streiterei und Schreie gehört haben will. Als die Polizei eintrifft, kommt ihnen eine verwirrte und völlig blutverschmierte junge Frau entgegengelaufen. Woher kommt sie und was ist passiert? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife