Servus TV 09:05 bis 10:09 Dokumentation Mein "Schlafes Bruder" Der Erfolgsautor und seine Heimat A 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Erstmals zeigt der Erfolgsschriftsteller Robert Schneider sein Bergdorf Meschach, die 60 Seelen Gemeinde, in der er als Bauernjunge den Weltbestseller "Schlafes Bruder" schrieb und in dem er noch heute mit seiner Familie lebt. Von Meschach aus reist er für seine Porträtreihe "Silent Faces" (stille Gesichter) durch ganz Vorarlberg und erzählt seine eigene Geschichte von besonderen Orten und Menschen. Durch den Sucher seiner Filmkamera entdeckt Robert Schneider seine Heimat. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Mein Schlafes Bruder

