RTS Deux 23:35 bis 00:30 Sonstiges Sur mesure Cartooning for Peace Stereo Merken L'Orchestre de la Suisse Romande, sous la direction du jeune chef hollandais Antony Hermus, interprète la 3ème Symphonie de Ludwig Van Beethoven, dite "Héroïque". Pendant le concert, Chappatte et Plantu, tous deux membres fondateurs de Cartooning for Peace, dessinent en direct au milieu des musiciens et se laissent guider par les quatre mouvements de la musique de Beethoven. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Sur mesure

