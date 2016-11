RTS Un 21:15 bis 23:00 Sonstiges Cassandre L'école est finie F 2016 Stereo Untertitel Merken A Annecy, Gaëlle Servaz, éducatrice pour adolescents délinquants, est retrouvée sauvagement assassinée chez elle. L'affaire fait grand bruit et les querelles autour de la création de ce lycée pour adolescents délinquants au coeur de la ville refont surface compliquant de fait le travail du Commissaire Cassandre et son équipe. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Gwendoline Hamon (Cassandre) Alexandre Varga (Pascal Roche) Dominique Pinon (Jean-Paul Marchand) Bruno Putzulu (Hervé Morand) Delphine Serina (Claire Morand) Marc Citti (Alexandre Morand) Béatrice Agenin (Evelyne Roche) Originaltitel: Cassandre Regie: Éric Le Roux Drehbuch: Bruno Lecigne, Mathieu Masmondet

