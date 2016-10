N24 Doku 19:40 bis 20:15 Reportage Jagd im Grenzgebiet - Schmugglern auf der Spur D 2005 Merken Seit der EU-Osterweiterung blüht der Schwarzhandel. Beliebtestes Gut sind Zigaretten aus Osteuropa. Jeder zehnte Glimmstängel, der in Deutschland geraucht wird, ist mittlerweile geschmuggelt - die Einnahmen aus der Tabaksteuer sind deshalb enorm gesunken. Doch nicht nur sogenanntes "Rauchgut" wird gern mit über die Grenze genommen. Die N24-Reportage zeigt, was neben Zigaretten noch alles illegal den Besitzer wechselt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Jagd im Grenzgebiet - Schmugglern auf der Spur