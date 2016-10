N24 Doku 15:40 bis 16:25 Reportage Der Paradiesvogel - Einsatz im Himmel über Hawaii 2011 Merken Haushohe Wellen, Weltklasse-Windsurfer am Limit und mittendrin ein wendiger gelber Hubschrauber. Das ist die Welt des Don Shearer auf Hawaii. Der furchtlose Pilot erledigt Spezialaufträge mit Risiko und spielt eine wichtige Rolle bei der Bewahrung der einmaligen Pflanzen- und Tierwelt Hawaiis. Niemand sonst kennt das Inselparadies besser als er, kein anderer traut sich und seiner Maschine mehr zu. Daniel Opitz begleitet für N24 den Piloten, der täglich an seine Grenzen geht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Daniel Opitz