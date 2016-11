TF1 22:40 bis 00:40 Sonstiges Ted USA 2012 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken En 1985, alors qu'il est encore un petit garçon, John Bennett fait le souhait de voir son nouvel ours en peluche, Ted, s'animer pour devenir son meilleur ami. Son voeu est exaucé. Près de trente ans plus tard, ils sont toujours amis et partagent un appartement à Boston, où ils passent leurs soirées à boire de la bière et fumer de l'herbe. Cependant, John est engagé depuis quatre ans dans une relation avec une collègue, Lori, qui attend une demande en mariage. La jeune femme, qui ne supporte plus la présence de cet ours vulgaire, voudrait que John demande à Ted de partir. Il finit par se décider quand il rentre un soir chez lui et découvre l'animal en compagnie de prostituées... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Wahlberg (John Bennett) Mila Kunis (Lori Collins) Seth MacFarlane (Ted) Joel McHale (Rex) Giovanni Ribisi (Donny) Patrick Warburton (Guy) Matt Walsh (Thomas) Originaltitel: Ted Regie: Seth MacFarlane Drehbuch: Seth MacFarlane, Alec Sulkin, Wellesley Wild Musik: Walter Murphy Altersempfehlung: ab 16

