TF1 20:55 bis 00:10 Sonstiges NRJ Music Awards 2016 Stereo Live 16:9 HDTV Merken Nikos Aliagas présente la 18e édition des NRJ Music Awards, retransmise en direct du Palais des festivals de Cannes. Se succèdent sur scène les artistes qui ont marqué l'année 2016, comme Bruno Mars, Robbie Wiliams, Enrique Iglesias, Tal, Maître Gims, Kendji Girac, Jenifer, Jain, Soprano ou Twenty One Pilots. Du 26 septembre au 6 novembre, le public vote une fois par jour dans chaque catégorie pour ses artistes préférés. Les votes se font sur les sites nrj.fr et mytf1.fr. La douzième catégorie, celle de la "Chanson française de l'année", sera votée en direct durant la cérémonie, par téléphone et SMS. In Google-Kalender eintragen Moderation: Nikos Aliagas Gäste: Gäste: Soprano, Jain, Robbie Williams, Kendji Girac, Jenifer, Twenty One Pilots, Bruno Mars, Enrique Iglesias, Tal, Maître Gims