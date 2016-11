TF1 17:50 bis 19:05 Sonstiges 50mn Inside L'actu Planète people / L'actu de la semaine / People police / Demain à la une / Une star, une histoire / Le portrait en 5 dates / F Stereo 16:9 HDTV Merken 50mn Inside l'actu traite, à travers des rendez-vous forts et identifiés, de l'actualité des personnalités: la garantie que rien de la semaine des célébrités ne nous échappera! L'enquête d'Inside: Enquête autour d'une personnalité ou d'un événement. Ce reportage, construit autour d'une exclusivité, d'une immersion ou d'un "vrai" travail d'investigation, racontera et décryptera ce qui fait l'actualité de la semaine. People Police: Nouvelle formule pour la rubrique People Police à la rentrée. Notre caméra "subjective", emmenée par le regard détaché et amusé de Nicolas Winckler, nous invitera à une immersion dans les coulisses de la semaine des stars. Avant-premières, plateaux de tournages, concerts et soirées privés, rencontres inédites... Rien n'échappera à notre caméra qui vous fera vivre ces événements comme si vous y étiez. Demain à la Une: En avant-première, les personnalités et les événements qui feront les succès de demain, mais aussi les nouvelles tendances et les modes de vie initiés par les stars, qui seront bientôt les vôtres? Une star, une histoire: Plongée dans le passé, en vous faisant revivre un moment clé de la vie d'une personnalité qui a marqué son destin et construit sa légende.Plongée dans le passé, en vous faisant revivre un moment clé de la vie d'une personnalité qui a marqué son destin et construit sa légende. Le portrait en 5 dates: Rendez-vous incontournable des personnalités françaises et internationales, le portrait de 50MN Inside se renforce et évolue pour susciter encore plus les confidences et aider les stars à lever le voile sur leur existence. Cinq dates pour raconter cinq jours clés de leur vie: souvenirs intimes, professionnels ou liés à une actualité, un événement extérieur à leur parcours mais devenu déterminant dans le cours de leur vie. Le 6e jour: Nikos Aliagas et Sandrine Quétier termineront, chaque semaine, leur entretien en invitant notre invité à raconter un jour en forme de v?u, de souhait professionnel ou personnel qui devrait bientôt marquer leur vie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sandrine Quétier, Nikos Aliagas Originaltitel: 50mn Inside, l'actu