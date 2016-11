RTS Un 15:05 bis 16:50 Sonstiges La vengeance d'une mère USA 2016 Stereo Merken Ne vous fiez pas aux apparences !... Après avoir rompu avec son petit ami Ben, l'étudiante Laura Blackwell découvre, coïncidence ou pas, que son compte Facebook a été piraté, et qu'une personne très mal intentionnée répand des flyers malveillants sur son compte aux quatre coins du campus. Au sein de la famille de Laura non plus, ce n'est pas rose. En effet, son père Paul a décidé de se remarier et Elise, la toute jeune femme sur laquelle il a jeté son dévolu, ne plaît guère à Laura. Après les épousailles, les tourtereaux partent en voyage de noces, laissant la jeune fille dans la maison avec pour toute compagnie la nouvelle et étrange femme de ménage... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Chrysti Ane (Kayla) Kathryn Newton (Laura Blackwell) Fay Masterson (Colleen) Kenton Duty (Matthew Hensley) Tom Maden (Ben Stiers) Lance Irwin (Paul Blackwell) Castille Landon (Jessica Lemmley) Originaltitel: The Maid Regie: Darin Scott Drehbuch: Christine Conradt Musik: Sean Murray

