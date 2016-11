RTS Un 20:55 bis 22:50 Filme Wild USA 2014 Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Après plusieurs années d'errance, d'addiction et l'échec de son couple, Cheryl Strayed prend une décision radicale : elle tourne le dos à son passé et, sans aucune expérience, se lance dans un périple en solitaire de 1700 kilomètres, à pied, avec pour seule compagnie le souvenir de sa mère disparue... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Reese Witherspoon (Cheryl Strayed) Laura Dern (Bobbi) Gaby Hoffmann (Aimee) Michiel Huisman (Jonathan) Thomas Sadoski (Paul) W. Earl Brown (Frank) Kevin Rankin (Greg) Originaltitel: Wild Regie: Jean-Marc Vallée Drehbuch: Nick Hornby, Cheryl Strayed Musik: Susan Jacobs Altersempfehlung: ab 12

