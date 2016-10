Motorvision.TV 03:15 bis 04:50 Motorsport IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2016 Rolex 24 at Daytona 2016 Stereo 16:9 Merken Seit 1962 treffen sich Fahrer aus der ganzen Welt in Daytona zu einem der härtesten 24-Stunden-Rennen. 2016 findet das Rolex 24 At Daytona bereits zum dritten Mal unter Organisation der SportsCar Championship statt. MOTORVISION TV zeigt die absoluten Höhepunkten des Events auf dem 3,56 Meilen langen Daytona International Speedway, bei dem auch deutsche Piloten wie Mike Rockenfeller, Mirco Schultis, Dirk Werner, Stefan Mücke, Marc Lieb und René Rast an den Start gehen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: IMSA WeatherTech SportsCar Championship

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 07:00

Seit 386 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:15 bis 06:00

Seit 191 Min. eSports Live

Sport

Sport1 00:30 bis 04:00

Seit 176 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:00

Seit 116 Min.