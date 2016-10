Goldstar TV 20:15 bis 21:15 Show Die Flippers - eine musikalische Reise durchs Tessin D 1999 Stereo 16:9 Merken Sie waren einst das erfolgreichste Schlagertrio aller Zeiten: die Flippers. Zum Tod von Schlagerzeuger Manfred Durban gibt es ein Wiedersehen mit den beliebten Musikern. Dabei geht es in die Schweiz und dort in den herrlichen Kanton Tessin. Mit im Gepäck hat das Hit-Trio Klassiker wie 'Lass uns heute romantisch sein', "Der alte Maurice" und natürlich "Lago Maggiore" zu Ehren des berühmten Sees im Herzen des Tessins. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sandra Studer Originaltitel: Die Flippers