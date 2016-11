Auf dem abendlichen Heimweg wird das glückliche Pärchen Sam und Molly überfallen und Sam beim Handgemenge erschossen. Fortan wandelt er als Geist auf Erden, unfähig in die Geschehnisse einzugreifen. Bestürzt erkennt er, daß sein Tod kein Unfall war: Sein bester Freund Carl hatte die Sache eingefädelt, um einen Betrug zu vertuschen. Nun ist Molly, ständig Carls Avancen ausgesetzt, in Gefahr. Von einem weiteren Geist erlernt Sam die Fähigkeit, Dinge zu bewegen. Zudem kann er sich auf das Medium Oda Mae - nur sie kann Sam hören - verlassen. Sie hilft, Molly von Sams Existenz als Geist zu überzeugen und steht ihm zur Seite, als er Carl für sein Verbrechen zahlen läßt. In Google-Kalender eintragen