puls 4 20:15 bis 22:45 Thriller Bodyguard USA 1992 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eine Reihe von Drohbriefen beunruhigt die Manager des Superstars Rachel Marron so sehr, daß sie mit Frank Farmer den besten Leibwächter weit und breit engagieren. Rachel lehnt den unnahbaren Vollprofi zunächst ab, doch als er ihr bei einer Veranstaltung das Leben rettet, entflammt sie in Liebe für Frank. Der ist hin- und hergerissen zwischen seinen Gefühlen und seiner Auffassung von Professionalität. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Kevin Costner (Frank Farmer) Whitney Houston (Rachel Marron) Gary Kemp (Sy Spector) Bill Cobbs (Devaney) Ralph Waite (Herb Farmer) Tomas Arana (Portman) Originaltitel: The Bodyguard Regie: Mick Jackson Drehbuch: Lawrence Kasdan Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 360 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:30 bis 05:00

Seit 150 Min. Columbo

Krimi

ZDF 01:30 bis 03:05

Seit 90 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 90 Min.