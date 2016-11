Schweiz 1 10:30 bis 11:00 Magazin Sternstunde Religion MediTIERE! Tierische Meditationen CH 2016 2016-11-08 11:30 Stereo HDTV Merken Tierschutz ist den Meditationslehrern Martin Kalff und Vanja Palmers sowie der Ordensschwester Theresia Raberger ein grosses Anliegen. Sie bieten Meditationsseminare an, die in direktem Bezug zu Tieren stehen: So meditieren sie mit den Kursbesucherinnen und -besuchern mitten in einer Wiese auf der Rigi, zwischen Schwein, Hund und Geiss. Ein weiteres Angebot ist die Meditationsarbeit mit Traumbildern und Visualisierung von Tieren in einem buddhistischen Zentrum in der Nähe von Zürich. Immer geht es darum, das Bewusstsein in Bezug auf Tiere als fühlende Wesen zu fördern. Dass dies keine kurzfristige Einzelaktion ist, sondern eine Methode, die zu mehr Achtsamkeit und Freude verhelfen soll, davon sind die drei Meditationslehrer überzeugt. Ein Film von Erika Eichenberger. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sternstunde Religion