puls 4 21:15 bis 23:15 Thriller Paranoia - Riskantes Spiel USA, IND, F 2013 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Adam Cassidy, ambitionierter Angestellter eines Telekommunikationskonzerns, bekommt von seinem Ex-Chef ein unmoralischen Angebot unterbreitet: Er soll sich beim Konkurrenten einschleusen und dort eine wegweisende Erfindung ausspionieren. Sollte ihm dies gelingen, ist ihm ein hoch dotierter Job sicher. Doch kaum ist er in der Welt der Reichen und Mächtigen angekommen, begreift er, dass seine Entscheidung ein Fehler war. Diese Erkenntnis bringt nicht nur ihn, sondern sein ganzes Umfeld in größte Gefahr - vor allem Kollegin Emma, in die er sich verliebt hat. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Liam Hemsworth (Adam Cassidy) Gary Oldman (Nicolas Wyatt) Amber Heard (Emma Jennings) Harrison Ford (Jock Goddard) Lucas Till (Kevin) Embeth Davidtz (Dr. Judith Bolton) Julian McMahon (Miles Meechum) Originaltitel: Paranoia Regie: Robert Luketic Drehbuch: Jason Dean Hall, Barry L. Levy Kamera: David Tattersall Musik: Junkie XL Altersempfehlung: ab 12