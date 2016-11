TF1 22:40 bis 23:30 Sonstiges Person of Interest Vengeance thérapeutique USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Reese et Finch tentent de protéger un psychologue, Shane Edwards, qui utilise des méthodes peu orthodoxes pour soigner ses patients. Finch se fait passer pour l'un d'entre eux afin de l'approcher et d'en savoir un peu plus sur lui. Il apprend ainsi que son épouse a été tuée il y a plusieurs années. Le praticien pourrait très bien avoir entendu, lors de séance de thérapie, des confidences qu'il n'aurait pas dû entendre. Reste à savoir de quoi il s'agit et qui pourrait avoir intérerêt à le voir dispatraître. Parallèlement, Finch repense à l'explosion qui a tué son meilleur ami, Natham Ingram... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jim Caviezel (John Reese) Kevin Chapman (Lionel Fusco) Amy Acker (Root) Michael Emerson (Harold Finch) Patrick Kennedy (Dr. Shane Edwards) Elizabeth Marvel (Alicia Corwin) Wrenn Schmidt (Dr. Iris Campbell) Originaltitel: Person of Interest Regie: Chris Fisher Drehbuch: Jonathan Nolan, Hillary Benefiel, Sabir Pirzada Musik: Ramin Djawadi