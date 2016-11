France 3 20:55 bis 22:25 Sonstiges En mer contre Daech F 2016 Stereo 16:9 Merken Le 18 novembre 2015, cinq jours après les attentats de Paris, le porte-avions Charles de Gaulle a quitté la base navale de Toulon pour une mission de quatre mois, rejoignant les forces de la Coalition internationale qui tente depuis deux ans d'éliminer les djihadistes de Daech en Syrie et en Irak. Pendant 120 jours, une équipe a partagé le quotidien des 2000 femmes et hommes qui composent son équipage. Officiers, matelots, pour bon nombre d'entre-eux, cette mission de guerre est un baptême du feu. Un impressionnant dispositif de protection, en permanence aux aguets, entoure le Charles de Gaulle. In Google-Kalender eintragen Regie: Herlé Jouon