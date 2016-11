SAT.1 Emotions 06:00 bis 06:25 Daily Soap Hand aufs Herz Folge: 6 D 2010 16:9 HDTV Merken Beas Bemühungen, Gabriele die Wahrheit über sich und Ben zu sagen, lässt diese einfach abtropfen. Stattdessen wird Bea mit der Tatsache konfrontiert, dass Gabriele ein Alkoholproblem hat, und sie darüber schweigen muss. Da Bea sich in dieser Angelegenheit in einer Sackgasse befindet, konzentriert sie sich darauf, Luzi zu helfen, die als Einzige für den Einbruch im Schwimmbad belangt werden soll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vanessa Jung (Bea Vogel) Christopher Kohn (Ben Bergmann) Marie Schneider (Gabriele Krawczyk) Selina Müller (Luzi Beschenko) Ulrich Drewes (Stefan Bergmann) Barbara Sotel (Karin Beschenko) Andreas Jancke (Michael Heisig) Originaltitel: Hand aufs Herz Altersempfehlung: ab 6

