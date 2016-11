SAT.1 Emotions 05:15 bis 06:00 Daily Soap Herzflimmern - Die Klinik am See Folge: 9 D 2011 16:9 HDTV Merken Was ist nur mit Karen los? Henriette und Marie verstehen lange nicht, warum sich ihre Freundin so merkwürdig verhält - bis sie hinter das Geheimnis kommen. Unterdessen kommt auch heraus, dass es Vicky war, die die Medikamente entwendet hat. Johanna lässt aber keine Ruhe, warum Lucas für Vicky log. Schließlich wird Edgar Pahl in die Seeklinik eingeliefert. Er ist stark alkoholisiert und hat schwere Kopfverletzungen. Was steckt dahinter? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caroline Beil (Dr. Shirley Wilson) Yve Burbach (Karen Wagner) Carina Diesing (Victoria "Vicky" Wilson) Annabel Faber (Henriette Thaler) Bojana Golenac (Stella Bennini) Jan Hartmann (Dr. Stefan Jung) Martin Kaps (Ralf Borowski) Originaltitel: Herzflimmern Regie: Daniel Anderson, Petra Wiemers Drehbuch: Jürgen Werner Kamera: Werner Sailer, Marc Sill Musik: Curt Cress