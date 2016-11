Dr. Marie Egger hat ihren ersten Arbeitstag an der Sonnenberger Seeklinik. Noch bevor die Assistenzärztin ihren Dienst antritt, trifft sie am Eingang der Klinik ihren ersten Patienten: Der kleine Florian Tremmel hat sich schwere Verbrühungen zugezogen. Bei seiner Behandlung stellt sich heraus, dass ein Narkosemittel fehlt - und dass größere Mengen Medikamente gestohlen wurden! In Google-Kalender eintragen