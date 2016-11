KI.KA 12:25 bis 12:50 Trickserie Garfield Das Riesen-Frettchen / Die Königin der Löwen (1) F, USA 2008-2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Das Riesen-Frettchen: Das gefräßige Frettchen findet bei Nathan ein neues Zuhause. Doch der verwandelt sie in ein Riesen-Frettchen, das schon bald eine Bedrohung für die Nachbarschaft darstellt. Die Königin der Löwen: Der Multimillionär Martin McStinkreich Spendington hat Jon und Liz auf sein Anwesen eingeladen, um Liz einen Job als Tierärztin in seinem Privatzoo anzubieten. Als Liz bemerkt, dass Spendingtont, einen mazianischen weißen Löwen für seine Tiersammlung einfangen lassen will, lehnt sie sein Angebot rigoros ab. Und zwar nicht nur, weil Jons alter Widersacher Dirk Dinkum ihn einfangen soll, sondern auch, weil es sich um eine fast ausgestorbene Löwenart handelt. Liz wird darüber so wütend, dass sie und Jon beschließen, nach Afrika zu reisen, um Dirk Dinkum und seinen Assistenten Buckley persönlich davon abzuhalten, ein Exemplar dieser Rasse einzufangen. Sie ahnen nicht, dass Dinkum und sein Assistent im selben Flugzeug sitzen, als die beiden zusammen mit Garfield und Odie nach Afrika starten. Nach einer stürmischen Begrüßung von Angie der Frau, die Jon bei der Suche nach seinem alten Freund Lyman geholfen hat machen die fünf sich auf den Weg in die Savanne gefolgt von Dinkum und Buckley In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Garfield Show Regie: Philippe Vidal Drehbuch: Julien Magnat, Mark Evanier Musik: Laurent Bertrand, Jean-Christophe Prudhomme