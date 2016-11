KI.KA 12:25 bis 12:50 Trickserie Garfield Die Königin der Löwen / Die Königin der Löwen F, USA 2008-2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die Königin der Löwen: Angie stellt unseren Reisenden ihren Freund Armstrong vor, der sich bestens in der Savanne auskennt und auch weiß, wo der manzianische weiße Löwe zu finden ist. Leider haben auch Dinkum und Buckley davon Wind bekommen und folgen unserer Gruppe. Armstrong verkauft den beiden Schurken sogar eine Karte, die angeblich direkt zu den weißen Löwen führt, die beiden aber in Wirklichkeit in die Irre führt. Als Armstrong mit unseren Freunden in ein Flugzeug steigt, um zum wahren Auftenhaltsort der Löwen zu kommen, muss er in der Luft feststellen, dass jemand die Treibstoffleitung durchtrennt hat. Zu einer Notlandung gezwungen, machen Angie, Jon, Liz und Armstrong sich auf ins nächste Dorf und lassen Garfield und Odie zur Bewachung des Flugzeugs zurück keine gute Idee, denn durch eine Verkettung von unglücklichen Umständen verlaufen die beiden sich in der Savanne. Die Königin der Löwen: Allein und verlassen in der Savanne umherirrend, treffen Garfield und Odie auf eine Gruppe Paviane, die sich ihrer annehmen und den beiden erstmal etwas Gutes zu essen auftischen. Jon macht sich mittlerweile aber solche Sorgen um seine beiden Freunde, dass er mit seinen Freunden zum abgestürzten Flugzeug zurückkehrt. Garfield und Odie haben in der Zwischenzeit allerdings von den Pavianen erfahren, dass ein Pärchen eben dieser Löwen bis vor kurzem ganz in der Nähe gelebt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Garfield Show Regie: Philippe Vidal Drehbuch: Julien Magnat, Mark Evanier Musik: Laurent Bertrand, Jean-Christophe Prudhomme