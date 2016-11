KI.KA 12:25 bis 12:50 Trickserie Garfield Der neue Autor / Garfield, der Problemlöser F, USA 2008-2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Der neue Autor: Die Garfield Show hat einen neuen Autor. Doch ist Garfield mit seinen Büchern unzufrieden. Die Folgen sind tottraurig statt komisch. Garfield versucht den Schreiberling Humor beizubringen. Garfield, der Problemlöser: Garfield hilft ein paar seiner Freunde, was sich schnell herumspricht. Schon bald will jeder einen Rat von ihm, so dass es vorbei ist mit seinem Nickerchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Garfield Show Regie: Philippe Vidal Drehbuch: Julien Magnat, Mark Evanier Musik: Laurent Bertrand, Jean-Christophe Prudhomme