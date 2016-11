KI.KA 16:10 bis 16:55 Trickserie Garfield Wettlauf gegen die Zeit / Gehüpft wie gesprungen / Spürnase Odie F, USA 2011 Stereo 16:9 Live TV Merken Wettlauf gegen die Zeit: Jon ist abends mit Liz verabredet und hat keine Zeit, Essen für Garfield zu machen. Deshalb will er was bei einem Lieferservice bestellen. Garfield ist hocherfreut und plant seine, natürlich, umfangreiche Zusammenstellung der Speisen. Doch Jon sagt unmissverständlich: Ein Gericht aus einem Restaurant. Garfield ist fassungslos. Zum Glück sieht er im Fernsehen einen Werbespot von Vito, in dem dieser verspricht, dass wenn eine Pizza nicht innerhalb von 20 Minuten geliefert wird, die Pizza gratis ist. Mit Hilfe von Jons Diktaphon bestellt Garfield eine Pizza nach der anderen. Denn seltsamerweise gelingt es Vito nie, sie innerhalb von 20 Minuten zu liefern - Gehüpft wie gesprungen: Jon bekommt von seinem Freund Pablo aus Mexiko eine äußerst lebendige mexikanische Springbohne geschenkt. Als Odie sie dann hinunterschlingt, nimmt das Drama seinen Lauf. Spürnase Odie: Die Hamsterratte Packy stattet dem Haus von Jon Arbuckle einen Besuch ab. Zu Packys Lieblingstätigkeiten gehört es, Gegenstände miteinander zu vertauschen. Als Packy Jons Brieftasche mit einem wertvollen Diamantarmreif einer Nachbarin vertauscht, wird Jon des Diebstahls bezichtet und von der Polizei vernommen. Odie geht den Vorgängen auf den Grund und es gelingt ihm schließlich mit Garfields Hilfe, Jon zu entlasten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Garfield Show Regie: Philippe Vidal Drehbuch: Julien Magnat, Mark Evanier u.a. Musik: Laurent Bertrand, Jean-Christophe Prudhomme