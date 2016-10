Schweiz 2 10:05 bis 10:30 Jugendserie Dance Academy Folge: 34 Traumpaare AUS 2012 Stereo Merken Bei den Tänzern des zweiten Jahrgangs stehen erneut Prüfungen an. Thema dieses Mal ist der Pas de deux, der Tanz als Paar. Es sind neue Paare, die sich der Jury stellen müssen: Tara und Ben, Abigail und Christian, Sammy und Grace. Tara hat gleich mehrere Probleme. Mit ihrem Freund Christian hat sie eine "Sendepause" in ihrer Beziehung vereinbart. Diese Unsicherheit in ihren Gefühlen wirkt sich auch auf ihre Leistungen aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Xenia Goodwin (Tara Webster) Alicia Banit (Katrina "Kat" Karamakov) Dena Kaplan (Abigail Armstrong) Tim Pocock (Ethan Karamakov) Jordan Rodrigues (Christian Reed) Isabel Durant (Grace Whitney) Thomas Lacey (Ben Tickle) Originaltitel: Dance Academy Regie: Lynn-Maree Danzey Drehbuch: Samantha Strauss