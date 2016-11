Österreich 1 23:08 bis 00:00 Musik Zeit-Ton Wien Modern 2016. Dunkles Spiel: Das 9. Streichquartett von Georg Friedrich Haas Merken Es ist ein heikles Unterfangen auf das sich das Jack Quartet mit der Aufführung des "9. Streichquartetts" von Georg Friedrich Haas einlässt: die Darbietung erfolgt in völliger Dunkelheit, die Partitur verlangt eine äußerst präzise Intonation. Streckenweise bestimmt der individuelle Atem die rhythmische Gestaltung der eigenen Instrumentalstimme. Dennoch ist das Einander-Zuhören unabdingbar. Vier gleichberechtigte Individuen, die miteinander die Klänge zum Schweben bringen. Das Jack Quartet brachte das "9. Streichquartett" von Georg Friedrich Haas am 12. November im Wiener Konzerthaus zur Uraufführung. In Google-Kalender eintragen