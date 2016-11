Österreich 1 16:00 bis 16:55 Sonstiges Da capo: Ambiente Reisen mit Ö1 Salzburg - Bad Ischl: Des Kaisers Schmalspurbahn / Slavonice: Neues Leben an der Grenze / Zu Besuch im Val Poschiavo in Graubünden Merken Die Bad Ischler Bahn verband Salzburg mit Bad Ischl im Salzkammergut von 1893 bis 1957. Im eigenen Salonwagen reiste Kaiser Franz Joseph in seinen Sommersitz. Die Schienen der Bahnstrecke sind heute längst entfernt, doch viele Menschen entlang der immer noch sichtbaren Trasse erinnern sich nach wie vor an die rauchenden Dampflokomotiven und alten Waggons der romantischen Schmalspurbahn, die den Tourismus ins Salzkammergut gebracht haben. Und man kann eine Zeitreise antreten, von ihrem Beginn in der österreichisch-ungarischen Monarchie, durch die Jahre des Nationalsozialismus, der Nachkriegszeit und durch die Zeit des Wiederaufbaus, in der der boomende Autoverkehr und die Zunahme von Auslandsreisen der Österreicher/innen das Aus dieser alten Bahnstrecke bedeuteten. Im "tschechischen Kanada" - also in einer Gegend mit rauem Klima und ausgedehnten Wäldern - liegt Slavonice, auf Deutsch Zlabings, im Südwesten von Mähren, unmittelbar an der Grenze zum Waldviertel. Einst ein wichtiger Handelsort, war das idyllische Städtchen nicht zuletzt durch den Eisernen Vorhang in die Isolation geraten. In der Entwicklung von Slavonice spiegelt sich die wechselvolle Geschichte Europas wider - die Region ist von der Vertreibung und dem Austausch ganzer Bevölkerungsgruppen geprägt. Der Stadtplatz von Slavonice beeindruckt mit seinen gut erhaltenen Hausfassaden aus der Gotik und der Renaissance, viele davon mit Sgraffiti. Der österreichische Historiker Alexander Stipsits lernte diesen nahen, aber durch den Eisernen Vorhang zugleich fernen Ort nach der Samtenen Revolution kennen und lieben. Er hatte die Ideen und seine US-amerikanischen Freunde das Geld, um hier ein Seminarzentrum einzurichten - Teil des Projekts "europäischer Grüngürtel" entlang der ehemaligen Sperrzone. Das Puschlav, italienisch Val Poschiavo, ist ein italienischsprachiges Tal im äussersten Süden von Graubünden. Das Puschlav ist nur schwer zu erreichen, von Norden über den Berninapass, vom Süden über das Veltlin in Italien. Trotz der abgeschiedenen Lage ist das Val Poschiavo bahntechnisch bestens erschlossen. Von Süden überquert die Bahn das einzigartige Kreisviadukt von Brusio, von Norden geht es in waghalsigen Serpentinen vom Berninapass ins Tal. Der Hauptort des Tales, Poschiavo, ist ein architektonisches Juwel: Mit Steinplatten gedeckte Häuser im Zentrum, um die zentrale Piazza gruppieren sich eine spätgotische Kirche mit romanischem Turm, das Beinhaus St. Anna und das alte Rathaus. Das gesamte Tal hat sich der Nachhaltigkeit verschrieben. 87% der landwirtschaftlichen Flächen werden bio-zertifiziert bewirtschaftet. In Google-Kalender eintragen