Österreich 1 13:00 bis 13:55 Sonstiges Ö1 bis zwei Das Erbe des "divino Claudio". Monteverdis "Salmi" von 1650 Im Jahr 1643 stirbt, 76jährig, aber keineswegs schaffensmüde, Claudio Monteverdi in Venedig. Sieben Jahre nach Tod publizierte der Verleger Alessandro Vincenti einen Band mit bislang unbekannten Kirchenmusikkompositionen des "divino Claudio", wie er von den Venezianern mit höchstem Respekt bezeichnet wurde. Enthalten sind eine vierstimmige Messe, eine Reihe von Psalmvertonungen, ein Magnificat und eine Marienlitanei. Diese Werke stammten nicht aus der Bibliothek von San Marco, sondern aus Monteverdis Nachlass, einzelne Stücke sind in ähnlichen Versionen bekannt und wohl für Aufführungen außerhalb von San Marco von anderen Kirchen bestellt worden. Dieser Band wird nun von Harry Christophers und seinen "Sixteen" gleichsam als Ergänzung zu dem zuvor erschienenen großen Band geistlicher Werke Monteverdis "Selva morale e spirituale" im eigenen Label aufgenommen; die hier vorgelegte CD 1 zeigt die Sängerinnen und Sänger in bereits gewohnter Topform. Erstaunlich ist auch die stilistische Breite der Werke, die von intimen Duetten und Terzetten über opernhaft-virtuosen Sologesang bis zu doppelchörigen Stücken in eher konservativem Satz reichen. Moderation: Gustav Danzinger