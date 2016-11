Österreich 1 00:05 bis 02:15 Sonstiges Luigi Cherubini: "Medea" Oper in drei Akten Merken Oper in drei Akten In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Leonie Rysanek (Medea), Nicola Ghiuselev (Kreon), Lucia Popp (Glauce), Bruno Prevedi (Jason), Margarita Lilowa (Neris), Chor und Orchester der Wiener Staatsoper, Horst Stein (Leitung)