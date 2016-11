Österreich 1 19:05 bis 19:30 Sonstiges Dimensionen Die Welt der Wissenschaft Wenn die gute Hoffnung wankt. Entscheidungen am Lebensanfang Merken Schwangerschaft und Geburt sind im Laufe der Zeit immer mehr in den Zuständigkeitsbereich der Medizin gerückt. Der medizinische Fortschritt hat einen Zuwachs an Autonomie und an Wissen mit sich gebracht - und damit auch einen Zuwachs an Entscheidungskonflikten. Eine werdende Mutter muss heute - vom Beginn der Schwangerschaft bis zur Geburt - einer Vielzahl von schwierigen Entscheidungen treffen: Welche pränataldiagnostischen Untersuchungen soll sie durchführen lassen? Kaiserschnitt ja oder nein? Welche Behandlungen an einem Frühchen sollen vorgenommen oder abgebrochen werden? Auf Basis welcher rechtlichen Grundlagen und ethischer Kriterien werden solche Entscheidungen getroffen? Und welche Hilfe steht den Eltern und beteiligten Berufsgruppen, die unter einer großen Belastung stehen, zur Verfügung? In Google-Kalender eintragen