Mit neurotischer Schärfe. Alisa Weilserstein spielt Schostakowitschs Cellokonzerte

Über Ironie, Parodie und Verfremdung in der Musik geht es vorwiegend in dieser Stunde. Diese Thematik ist typisch für Gustav Mahler, vielleicht noch mehr für Dimitri Schostakowitsch, der Jahrzehnte unter psychischem Dauerdruck lebte und in dessen persönlichsten Werken sich dieser Druck unter anderem durch die ironisierten Banalitäten des Alltags darstellt. Eine Neuaufnahme seiner beiden Cellokonzerte mit Alisa Weilerstein und dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks mit dem Dirigenten Pablo Heras-Casado macht dies in ganz besonderer Weise deutlich, nicht nur des großartigen Orchesters wegen, sondern weil Alisa Weilerstein gerade die essentielle Funktion von Parodie und Verfremdung in Schostakowitschs Musik mit geradezu neurotischer Schärfe herauszustellen versteht.