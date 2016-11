Österreich 1 00:05 bis 06:00 Sonstiges Die Ö1 Jazznacht Lukas Kranzelbinder im Jazznacht-Studio / "Shake Stew" beim Jazzfestival Saalfelden 2016 Merken Der in Wien lebende Kärntner Kontrabassist Lukas Kranzelbinder zählt zu den Aktivposten der jungen österreichischen Jazzszene. Ines Reiger bittet den 28-Jährigen zum Gespräch und präsentiert den Mitschnitt des Auftragprojekts "The Golden Fang", mit dem Lukas Kranzelbinder und seine Band "Shake Stew" am 26. August das Jazzfestival Saalfelden eröffneten. In Google-Kalender eintragen Moderation: Ines Reiger

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 241 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:00 bis 05:00

Seit 61 Min. Lightning Strikes

Actionfilm

Tele 5 00:00 bis 01:40

Seit 61 Min. Inas Nacht

Show

Das Erste 00:05 bis 01:05

Seit 56 Min.