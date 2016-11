ORF 3 03:10 bis 04:10 Diskussion Wiener Vorlesungen Wiener Wissen in Kunst, Kultur und Alltag Wiener Wissen in Kunst, Kultur und Alltag A 2016 2016-11-16 03:00 Stereo 16:9 Merken Mit Wien sind viele Mythen, Geschichten und Erzählungen - die Sozial- und Kulturforschung sagt "Narrative" - verbunden. Existiert "das Wienerische" auch in der sozialen Wirklichkeit? Worin besteht es und wie groß ist sein Wahrheitsgehalt? Diese Fragen diskutiert Hubert Christian Ehalt mit der renommierten Germanistin Daniela Strigl und Eva Blimlinger, Historikerin und Rektorin der Akademie der bildenden Künste Wien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Hubert Christian Ehalt Gäste: Gäste: Daniela Strigl (Germanistin), Eva Blimlinger (Historikerin, Rektorin der Akademie der bildenden Künste Wien) Originaltitel: Wiener Vorlesungen

