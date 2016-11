ORF 3 12:05 bis 13:10 Diskussion DialogForum Im Spiegelkabinett der Filterbubble Im Spiegelkabinett der Filterbubble Stereo 16:9 Merken Was ist wahr und was ist falsch? Im digitalen Rausch der Online-Welt sind Stories, Nachrichten und Bilder dann erfolgreich, wenn sie geklickt und geteilt werden. Am Smartphone schauen alle News gleich aus, egal ob sie glaubwürdig sind oder nicht. "Go viral or die" lautet die Devise. Kein Wunder, dass es Verschörungstheorien, offenkundige Manipulationen und Propaganda heute leichter schaffen, im Netz der Online-Welten ihr Publikum zu finden. Kurz vor der US-Wahl stellen wir die Frage: Welchen Einfluss haben Facebook und Google auf Europa? Was bewirken Filterbubbles und Echoräume? Wie reagieren europäische Qualitätsmedien auf die Umbrüche der Medienwelt. Und nicht zuletzt: Was hat der Journalismus von Morgen mit der Demokratie in unseren Gesellschaften zu tun? Müssen wir akzeptieren, dass die aufklärerische Rolle der Medien mit der Digitalisierung zu Grabe getragen wird? Eröffnung: Franz Fischler, Präsident Europäisches Forum Alpbach, Wien Diskussion: Olja Alvir, Journalistin, Wien Bernhard Pörksen, Institut für Medienwissenschaft, Universität Tübingen Hanno Settele, ORF Elisabeth Wehling, Kognitionsforscherin, University of California, Berkeley Aidan White, Director of the Ethical Journalism Network In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Olja Alvir (Journalistin, Wien), Bernhard Pörksen (Institut für Medienwissenschaft, Universität Tübingen), Hanno Settele (ORF), Elisabeth Wehling (Kognitionsforscherin), Aidan White (Director of the Ethical Journalism Network) Originaltitel: DialogForum