Spiegel Geschichte 15:30 bis 16:25 Dokumentation Welcome to the 90s Das goldene Jahrzehnt der Hip-Hop-Kultur D 2014 1. Staffel, Folge 4: Die Saat der Hip-Hop-Kultur, die in den 80er Jahren in New York so eindrucksvoll aufgegangen war, wuchs in den 90ern in den Himmel. Der Erfolg des Gangsta-Raps schockierte und spaltete die amerikanische Gesellschaft. Während US-Soldaten zur Befreiung Kuweits in den zweiten Golfkrieg zogen, herrschten im eigenen Land Ausnahmezustände. Der Terror der Drogen-Gangs und die rassistische Polizeigewalt bestimmten den Alltag in den amerikanischen Innenstädten. Originaltitel: Welcome to the 90s Regie: Matthias Reitze Altersempfehlung: ab 12