Spiegel Geschichte 15:35 bis 16:25 Dokumentation Welcome to the 90s Come as you are: Grunge, Riot Grrrl, Britpop, Nu Metal D 2014 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 3: Als Kurt Cobain am 5. April 1994 Selbstmord begeht, sterben nicht nur Nirvana, sondern auch die Hoffnungen der sogenannten "Generation X". Musiker wie Beady Eyes, Andy Bell oder Skunk Anansies Frontfrau Skin erinnern sich heute noch daran, wie sein Tod sie erschüttert hat. Während Pearl Jam weiterhin Erfolg haben, ist die Karriere von anderen Grunge-Bands beendet - das letzte Aufbäumen einer weißen und männlich geprägten Rockform findet mit einer Schrotflinte ein brutales Ende. Der Kampf gegen die männliche Definitionshoheit von Musik allerdings geht weiter. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Welcome to the 90s Regie: Stefanie Schäfer Altersempfehlung: ab 12