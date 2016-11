Sky Sport Austria 12:30 bis 14:30 Fußball Fußball: Österreich, tipico Bundesliga FK Austria Wien - SV Guntamatic Ried, 15. Runde* Stereo 16:9 HDTV Merken Herber Dämpfer für die Austria! Nach vier Siegen in Serie holten sich die "Violetten" beim 1:5 in Altach ein dickes Veilchen ab. Trainer Thorsten Fink tobte: "Das war die schlechteste Leistung, die wir gezeigt haben, seit ich hier bin. Wir konnten keine drei Pässe hintereinander spielen und von daher bin ich sehr enttäuscht." Mittelfeldmann Raphael Holzhauser suchte vergeblich nach einer Erklärung: "Es darf keine Ausrede sein, aber wir haben anstrengende Wochen hinter uns, sehr viele Spiele in den Beinen. Das darf trotzdem nicht passieren." Rappeln sich die "Violetten" gegen Ried wieder auf? Die Innstädter holten nach drei Pleiten wieder einen Dreier. "Da. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie