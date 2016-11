Sky Sport Austria 11:55 bis 14:00 Fußball Fußball: Österreich, Sky Go Erste Liga SC Wiener Neustadt - FC Wacker Innsbruck, 18. Runde Stereo 16:9 HDTV Merken Mehr Vertrauen in die eigene Leistung: Bei Tabellenführer Lustenau hätte der SC Wiener Neustadt noch mehr zeigen und machen können, vor allem in der Offensive. "Wir haben uns zu wenig getraut, es wäre mehr drinnen gewesen", meinte Trainer René Wagner nach dem 0:1 in Vorarlberg. "Wir haben heute zu viel auf die Defensive geachtet." Zum Abschluss des zweiten Saisondurchgangs bekommen es die Niederösterreicher mit Wacker Innsbruck zu tun. Die Tiroler sind seit fünf Spielen ungeschlagen (zwei Siege, drei Remis) und könnten mit einem Sieg an den "Blau-Weißen" vorbeiziehen. Mit der Nullnummer gegen den Vorletzten Horn war Wacker-Coach Thomas Grumser nicht zufrieden: "I. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie