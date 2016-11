RTL 9 12:55 bis 14:00 Sonstiges Les enquêtes impossibles 2013-2014 Coup de poker meurtrier F 2013 Merken Une petite bourgade est frappée par un meurtre. La victime - Une millionnaire très appréciée de la communauté. 97 coups lui furent assénés, dont 63 dans le dos et 10 après son décès. Pourquoi un tel acharnement - Pourtant, tout indique que la vieille dame connaissait sa victime tant elle avait peur pour sa sécurité. De plus, rien ne semble avoir été dérobé... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Les enquêtes impossibles