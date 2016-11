RTL 9 19:25 bis 20:40 Sonstiges Les enquêtes impossibles 2013-2014 Obsession fatale F 2013 Merken Une jeune femme est assassinée chez elle. Les suspects sont nombreux. A plus de 2000 km de là, son petit ami David cherche à la joindre et, étonné de son silence, demande à sa voisine Amy de vérifier la maison. 31 heures après son cri perçant, la police est enfin alertée. D'après les forces de l'ordre, tout laisse à penser qu'il s'agit d'un crime passionnel. Le lendemain, Peter, un animateur radio, laisse un message énigmatique sur le pare-brise de la voiture de David... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Les enquêtes impossibles