Les enquêtes impossibles 2013-2014 Des tueurs aux visages d'anges F 2013 Une petite ville est le théâtre d'un crime odieux. Bipolaire, Glenn vivait seul, isolé de tous. Sans nouvelles de son fils, Shirley, sa mère, décide de se rendre chez lui. C'est alors qu'elle découvre son fils gisant nu dans une mare de sang. Pour la police, un tel acharnement suppose que le tueur était un proche de la famille. Mais, problème : Glenn n'avait aucun ami. De plus, tout porte à croire qu'il connaissait son agresseur car il n'y a aucune trace d'effraction et que rien n'a été volé.