BBC Entertainment 14:55 bis 15:40 Abenteuerserie Sindbad Freund oder Feind? GB 2012 Merken The gang visit a monastery in the hope that Tiger's friend, Brother Angelico, will be able to help them find a route to the Land of the Dead. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elliot Knight (Sinbad) Marama Corlett (Rina) Elliot Cowan (Gunnar) Junix Inocian (Cook) Dimitri Leonidas (Anwar) Estella Daniels (Nala) Naveen Andrews (Lord Akbari) Originaltitel: Sindbad Regie: Marisol Torres Drehbuch: Harriet Warner Musik: Christian Henson Altersempfehlung: ab 12

