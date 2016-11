BBC Entertainment 02:45 bis 03:40 Actionserie Spooks GB 2011 Merken Harry discovers who is behind the recent attacks on the UK, but will confirming these suspicions come at too high a cost to himself and his team? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Firth (Harry Pearce) Nicola Walker (Ruth Evershed) Max Brown (Dimitri Levendis) Simon Russell Beale (Innenminister) William Hope (Jim Coaver) Lara Pulver (Erin Watts) Geoffrey Streatfeild (Calum Reed) Originaltitel: Spooks Regie: Bharat Nalluri Drehbuch: Jonathan Brackley, Sam Vincent, David Wolstencroft Musik: Paul Leonard-Morgan Altersempfehlung: ab 12

