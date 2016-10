RTL 9 19:20 bis 20:40 Sonstiges Les enquêtes impossibles 2013-2014 Amitié mortelle F 2013 Merken En 1987, le meurtre d'un éminent juge du Mississipi et de sa femme secoue le sud des USA. Tout le monde en ville a son suspect. Mais l'enquête piétine. Un temps, la police suspecte Eric, le fils du couple, qui a été adopté mais la piste ne donne rien. La police doit se rendre à l'évidence : ils n'ont pas de suspect et ne savent pas qui a été la cible du tueur? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Les enquêtes impossibles