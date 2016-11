ATV 22:25 bis 00:30 Actionfilm Payback - Zahltag USA 1999 Nach dem Roman "The Hunted" von Donald E. Westlake 2016-11-22 02:40 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Ein scheinbar leichter Coup soll den Dieben Porter und Val Resnick das grosse Geld bringen. Tatsächlich klappt der Überfall wie am Schnürchen. Doch als es daran geht, die Beute zu teilen, begeht Val drei Fehler: Er unterschlägt Porters Anteil, brennt mit dessen Frau durch und versucht sogar, seinen Kollegen zu töten. Kaum wieder auf den Beinen, sinnt Porter auf Rache. Vor allem aber will er sein Geld zurückhaben. Da stört es ihn nicht einmal, dass Resnicks neue Freunde Mafia-Paten sind und sich auch die Polizei schon an seine Fersen geheftet hat... Mit "Payback", basierend auf Donald Westlakes Kriminalroman "Jetzt sind wir quitt", den John Boorman 1967 schon einmal unter dem Titel "Point Blank" verfilmte, gab Drehbuch-Autor Brian Helgeland ("L.A.Confidential") sein langerwartetes Regiedebüt. Das Ergebnis ist ein überaus überzeugender, lakonischer Action-Thriller. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mel Gibson (Porter) Gregg Henry (Val Resnick) Maria Bello (Rosie) David Paymer (Stegman) Deborah Kara Unger (Lynn) Lucy Liu (Pearl) Kris Kristofferson (Bronson) Originaltitel: Payback Regie: Brian Helgeland Drehbuch: Brian Helgeland, Terry Hayes Kamera: Ericson Core Musik: Chris Boardman Altersempfehlung: ab 16