ATV 13:10 bis 13:40 Comedyserie King of Queens Auf den Hund gekommen USA 1998 Stereo Doug und Carrie bekommen neue Nachbarn: Tim und Dorothy Sacksky, inklusive Hund Stanley. Fortan haben Doug und Carrie keine ruhige Nacht mehr, denn Stanley kläfft unentwegt. Zwar reagieren die Sackskys während eines Gespräches mit Doug und Carrie positiv und versprechen Besserung, doch der Erfolg lässt auf sich warten. Schließlich lässt sich Doug dazu überreden, den Hund jeden Abend auszuführen, damit er sich müde toben kann. Doch das erweist sich als äußerst schwieriges Unterfangen... Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Victor Williams (Deacon Palmer) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Dee Dee Rescher (Dorothy) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: David Litt, Michael J. Weithorn Kamera: James W. Roberson Musik: Andrew Gross