ATV 2 13:10 bis 14:05 SciFi-Serie Stargate: SG1 Enthüllung USA 2003 2016-11-23 12:10 Stereo Merken Ein Goa'uld-Raumschiff stürzt ins Meer. Das US-Militär spricht von einem Meteoriten-Einschlag, doch die Chinesen werden misstrauisch. So beschließen die Amerikaner und ihre russischen Verbündeten, den chinesischen, französischen und britischen Botschaftern vom Stargate-Programm zu berichten. An diesem Treffen nehmen auch General Hammond (Don S. Davis), Major Davis (Colin Cunningham), das SG1-Team und Senator Kinsey (Ronny Cox) vom NID teil. Dieser rückt die Arbeit des SG-1 Teams in ein sehr schlechtes Licht und schlägt vor, in Zukunft selbst die Verantwortung über das Sternentor zu übernehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jack O'Neill) Michael Shanks (Daniel Jackson) Amanda Tapping (Captain Samantha Carter) D. Christopher Judge (Teal'C) Don Davis (General Hammond) François Chau (Chinese Ambassador) Colin Cunningham (Major Paul Davis) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: William Gereghty Drehbuch: Joseph Mallozzi, Paul Mullie Musik: Joel Goldsmith, Kevin Kiner Altersempfehlung: ab 12