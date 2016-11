Disney Channel 20:15 bis 22:35 Abenteuerfilm Antarctica - Gefangen im Eis USA 2006 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Jerry Shepard, sein bester Freund Cooper und ein amerikanischer Geologe finden sich zusammen, um auf Antarktis-Expedition zu gehen. Nach einem Unfall gerät das Trio bei sich verschlechterndem Wetter in eine lebensbedrohende Notlage. Die Männer sehen sich gezwungen, die geliebten Schneehunde zurückzulassen, um sich retten zu können. Fortan sind die Vierbeiner auf sich alleine gestellt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paul Walker (Jerry Shepherd) Bruce Greenwood (David McClaren) Moon Bloodgood (Katie) Jason Biggs (Charlie Cooper) Gerard Plunkett (Dr. Andy Harrison) August Schellenberg (Mindo) Wendy Crewson (Eve McClaren) Originaltitel: Eight Below Regie: Frank Marshall Drehbuch: David DiGilio Kamera: Don Burgess Musik: Mark Isham